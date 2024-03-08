Токаев: В Казахстане защита прав женщин всегда будет одним из приоритетов госполитики

Защита прав женщин и создание условий для их полноценной реализации всегда будут приоритетами государственной политики Казахстана.

Защита прав женщин и создание условий для их полноценной реализации всегда будут приоритетами государственной политики Казахстана.

Как передает Report , об этом говорится в поздравлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем, которое опубликовала пресс-служба главы государства.

"Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества. Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще", - говорится в поздравлении.

Токаев отметил, что многие женщины беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения. В то же время многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью.

"Создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики. Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения справедливого Казахстана", - подчеркнул Токаев.

Международный женский день, который отмечают 8 марта, в Казахстане является выходным.