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Токаев: В Казахстане есть планы строительства в будущем трех АЭС

Токаев: В Казахстане есть планы строительства в будущем трех АЭС Казахстан после возведения первой АЭС большой мощности, возможно, приступит к строительству еще двух атомных станций.
В регионе
3 января 2025 г. 09:24
Токаев: В Казахстане есть планы строительства в будущем трех АЭС

Казахстан после возведения первой АЭС большой мощности, возможно, приступит к строительству еще двух атомных станций.

Как сообщает казахстанское бюро Report об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi".

"Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС", - сказал Токаев.

По его словам, ядерная промышленность даст мощный импульс развитию экономики Казахстана, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит.

"Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", - отметил глава государства.

Токаев добавил, что в консорциуме по строительству АЭС генеральным оператором выступит казахстанская сторона.

"Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным [президентом РФ] в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.

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