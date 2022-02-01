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Токаев освободил от должности руководителя Администрации президента

Токаев освободил от должности руководителя Администрации президента Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя своей администрации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В регионе
1 февраля 2022 г. 09:08
Токаев освободил от должности руководителя Администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя своей администрации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Кошанов получил вакантный мандат депутата Мажилиса (нижней палаты) парламента после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

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Версия на английском языке Tokayev dismisses head of Presidential Administration

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