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Токаев уволил министра национальной экономики

Токаев уволил министра национальной экономики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).
В регионе
21 декабря 2024 г. 10:54
Токаев уволил министра национальной экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров занимал должность вице-премьера – главы МНЭ с февраля 2024 года.

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