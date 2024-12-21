Токаев уволил министра национальной экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров занимал должность вице-премьера – главы МНЭ с февраля 2024 года.