О нас

Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана

Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).
В регионе
21 декабря 2024 г. 14:43
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана

Серик Жумангарин стал новым министром национальной экономики - заместителем премьер-министра Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кандидатура Жумангарина была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию", - сообщили в мажилисе.

Серик Жумангарин до этого занимал должность вице-премьера.

10:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров занимал должность вице-премьера – главы МНЭ с февраля 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın yeni iqtisadiyyat nazirinin adı məlum olub - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi