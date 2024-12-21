Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана

Серик Жумангарин стал новым министром национальной экономики - заместителем премьер-министра Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Кандидатура Жумангарина была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию", - сообщили в мажилисе.
Серик Жумангарин до этого занимал должность вице-премьера.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики (МНЭ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Нурлан Байбазаров занимал должность вице-премьера – главы МНЭ с февраля 2024 года.