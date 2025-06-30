Токаев упразднил Антикоррупционную службу путем присоединения к КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упразднил Агентство по противодействию коррупции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упразднил Агентство по противодействию коррупции.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В составе КНБ будет образована Служба по противодействию коррупции.

Агентству по делам госслужбы передадут функции и полномочия бывшего Антикора "по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры".

КНБ и Агентство по делам госслужбы становятся правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы.