Токаев: Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами

Организация тюркских государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией.

Организация тюркских государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев 10-м саммите ОТГ.

"У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира - 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям", - подчеркнул Токаев.

По его словам, тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками ОТГ. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является общей задачей.