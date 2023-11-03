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Токаев: Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами

Токаев: Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами Организация тюркских государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией.
В регионе
3 ноября 2023 г. 10:43
Токаев: Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами

Организация тюркских государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев 10-м саммите ОТГ.

"У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ОТГ), созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира - 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям", - подчеркнул Токаев.

По его словам, тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками ОТГ. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является общей задачей.

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Версия на английском языке Tokayev: Turkic world interacts with global powers on equal terms

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