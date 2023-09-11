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Токаев: Сотрудничество между Казахстаном и Турцией имеет большие перспективы

Токаев: Сотрудничество между Казахстаном и Турцией имеет большие перспективы Казахстан и Турция намерены довести объем товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшее время.
В регионе
11 сентября 2023 г. 16:20
Токаев: Сотрудничество между Казахстаном и Турцией имеет большие перспективы

Казахстан и Турция намерены довести объем товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54%, достигнув 6,3 млрд долларов.

"Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы, - отметил президент.

Глава МИД Турции отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур.

Фидан сказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.

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Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan-Türkiye cooperation has great prospects

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