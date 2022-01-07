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Токаев: Сотни человек погибли и пострадали в Алматы от террористов

Токаев: Сотни человек погибли и пострадали в Алматы от террористов В Алматы из-за действий террористов пострадали и убиты сотни гражданских и военных.
В регионе
7 января 2022 г. 12:59
Токаев: Сотни человек погибли и пострадали в Алматы от террористов

В Алматы из-за действий террористов пострадали и убиты сотни гражданских и военных.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.

"Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт: "Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура".

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