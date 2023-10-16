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Токаев с официальным визитом посетит Китай 17-18 октября

Токаев с официальным визитом посетит Китай 17-18 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику.
В регионе
16 октября 2023 г. 09:56
Токаев с официальным визитом посетит Китай 17-18 октября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

В Пекине Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

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Версия на английском языке Tokayev to visit China on October 17
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Çinə səfər edəcək

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