Токаев: Рост ВВП Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%

Ежегодный рост экономики Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%.

Ежегодный рост экономики Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в новом составе.

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны... Нужен новый импульс деятельности правительства", - сказал он.

По его словам, перед новым кабинетом министров стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов.

"Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%", - отметил глава государства.

При этом важно, подчеркнул Токаев, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. "Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - пояснил он.

Токаев отметил, что власти Казахстана должны оказывать крупным инвесторам полную поддержку по принципу "одного окна".

"Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 млн долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна". При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов", - сказал он.