Токаев провел заседание Совбеза по ситуации в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по ситуации в России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по ситуации в России.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, он заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в РФ.

Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире.

Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана. Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан.

Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. По его мнению, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития.

В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан.

Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

По итогам заседания Совбеза он одобрил разработанный правительством Оперативный план действий.