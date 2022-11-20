Токаев проголосовал на внеочередных выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на проходящих в воскресенье внеочередных выборах главы государства.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на проходящих в воскресенье внеочередных выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидер страны отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в столичном Дворце школьников.

Очередные президентские выборы должны были пройти в 2024 году. Однако 1 сентября нынешнего года Токаев в послании народу объявил о проведении досрочного голосования.

Для участия в выборах зарегистрированы шесть кандидатов. В их число входят Токаев, выдвинутый Народной коалицией, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село"), Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям"), а также глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.