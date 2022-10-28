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Токаев: Проблемы между Арменией и Азербайджаном нужно решить мирным путем

Токаев: Проблемы между Арменией и Азербайджаном нужно решить мирным путем Исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами необходимо решать проблемы между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
28 октября 2022 г. 17:15
Токаев: Проблемы между Арменией и Азербайджаном нужно решить мирным путем

Исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами необходимо решать проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В повестке дня сессии были результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Участие в форуме приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Версия на английском языке Tokayev: Problems between Armenia and Azerbaijan must be resolved peacefully
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Ermənistan ilə Azərbaycan arasında problemlər sülh yolu ilə həll edilməlidir”

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