Токаев: Проблемы между Арменией и Азербайджаном нужно решить мирным путем

Исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами необходимо решать проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами необходимо решать проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В повестке дня сессии были результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Участие в форуме приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.