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Токаев призвал США не угрожать применением ядерного оружия странам ЦА

Токаев призвал США не угрожать применением ядерного оружия странам ЦА Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Джо Байденом и главами стран Центральной Азии в Нью-Йорке призвал американского лидера ратифицировать протокол по безъядерной Центральной Азии.
В регионе
22 сентября 2023 г. 12:50
Токаев призвал США не угрожать применением ядерного оружия странам ЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Джо Байденом и главами стран Центральной Азии в Нью-Йорке призвал американского лидера ратифицировать протокол по безъядерной Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Государства, ратифицировавшие этот протокол, обязались не применять ядерное оружие против стран ЦА и не угрожать им его применением.

"Этот шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Токаев.

Центральная Азия - единственный регион в северном полушарии, где запрещено размещение ядерных арсеналов. Протокол ратифицировали Китай, Россия, Франция и Великобритания. США остаются единственной ядерной державой, которая этого не сделала. Соединенные Штаты протокол подписали, но не ратифицировали.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev ABŞ-ı Mərkəzi Asiya ölkələrini hədələməməyə çağırıb

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