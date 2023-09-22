Токаев призвал США не угрожать применением ядерного оружия странам ЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Джо Байденом и главами стран Центральной Азии в Нью-Йорке призвал американского лидера ратифицировать протокол по безъядерной Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Джо Байденом и главами стран Центральной Азии в Нью-Йорке призвал американского лидера ратифицировать протокол по безъядерной Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Государства, ратифицировавшие этот протокол, обязались не применять ядерное оружие против стран ЦА и не угрожать им его применением.

"Этот шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Токаев.

Центральная Азия - единственный регион в северном полушарии, где запрещено размещение ядерных арсеналов. Протокол ратифицировали Китай, Россия, Франция и Великобритания. США остаются единственной ядерной державой, которая этого не сделала. Соединенные Штаты протокол подписали, но не ратифицировали.