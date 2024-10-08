Токаев приветствовал шаги Азербайджана и Армении по мирному процессу

Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, которые ведут к подписанию мирного договора между этими государствами.

Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, которые ведут к подписанию мирного договора между этими государствами.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров СНГ в узком формате в Москве, слова которого распространила его пресс-служба.

"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", - сказал он.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что за последний год Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в процессе нормализации отношений посредством двусторонних переговоров. По его словам, Азербайджан будет продолжать продвигать этот процесс вперед, действуя с чувством ответственности не только за национальную безопасность и благополучие, но и за обеспечение лучшего будущего для региона.