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Токаев принял приглашение Пашиняна посетить Армению

Токаев принял приглашение Пашиняна посетить Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В регионе
8 декабря 2023 г. 11:21
Токаев принял приглашение Пашиняна посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Обсуждены вопросы, касающиеся повестки армяно-казахстанских отношений. Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами, необходимость реализации потенциала в экономической и других сферах.

Также сообщается, что Пашинян пригласил Токаева посетит Армению с официальным визитом. Президент Казахстана принял приглашение.

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Версия на английском языке Tokayev accepts Pashinyan’s invitation to visit Armenia
Версия на азербайджанском языке Tokayev Ermənistana səfər edəcək

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