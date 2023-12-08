Токаев принял приглашение Пашиняна посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Обсуждены вопросы, касающиеся повестки армяно-казахстанских отношений. Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами, необходимость реализации потенциала в экономической и других сферах.

Также сообщается, что Пашинян пригласил Токаева посетит Армению с официальным визитом. Президент Казахстана принял приглашение.