Токаев пригласил словацкие компании присоединиться к Среднему коридору

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества и достигли конкретных договоренностей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны достигли ряда конкретных договоренностей.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев заявил на брифинге по итогам переговоров с Фицо в Астане.

По словам Токаева, между Казахстаном и Словакией имеется значительный потенциал для сотрудничества, в том числе и в военно-технической области.

"Кроме того, в ходе переговоров мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов – Транскаспийского международного транспортного коридора. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли", – отметил президент Казахстана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor, Средний коридор)— международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.