Президент Токаев пригласил венесуэльского коллегу Мадуро посетить с визитом Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.

"В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей", - указывается в заявлении.

В свою очередь, президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества.

Согласно информации, в ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.