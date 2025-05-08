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Президент Токаев пригласил венесуэльского коллегу Мадуро посетить с визитом Казахстан

Президент Токаев пригласил венесуэльского коллегу Мадуро посетить с визитом Казахстан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.
В регионе
8 мая 2025 г. 18:27
Президент Токаев пригласил венесуэльского коллегу Мадуро посетить с визитом Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.

"В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей", - указывается в заявлении.

В свою очередь, президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества.

Согласно информации, в ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev Venesueladan olan həmkarı ilə görüşüb

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