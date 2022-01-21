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Токаев: Причиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных

Токаев: Причиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных Первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.
В регионе
21 января 2022 г. 21:48
Токаев: Причиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных

Первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Он отметил, что произошедшие беспорядки обнажили проблемы, копившиеся годами.

"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", - заключил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: "Qazaxıstandakı hadisələr sosial ədalətsizliyin nəticəsidir"

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