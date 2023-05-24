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Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду в Москву, где примет участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).
В регионе
24 мая 2023 г. 16:54
Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду в Москву, где примет участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года. Сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наряду с президентом Казахстана в работе форума планируют участвовать президенты России, Беларуси и Кыргызстана. Кроме того, с видеообращением выступит председатель КНР.

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