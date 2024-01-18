Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках визита Токаев также проведет переговоры премьер-министром Джорджей Мелони.
Президент Казахстана примет участие во встрече с руководителями ряда крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.
Кроме того, Токаев посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).