Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии

Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды. В рамках визита Токаев также проведет переговоры премьер-министром Джорджей Мелони. Президент Казахстана примет участие во встрече с руководителями ряда крупных итальянских компаний. 19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска. Кроме того, Токаев посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Tokayev arrives at Quirinal Palace in Rome for negotiations with president of Italy