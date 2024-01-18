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Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии

Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла.
В регионе
18 января 2024 г. 17:06
Токаев прибыл в Квиринальский дворец в Риме для переговоров с президентом Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию с официальным визитом. В Квиринальском дворце его встретил президент Италии Серджо Маттарелла.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках визита Токаев также проведет переговоры премьер-министром Джорджей Мелони.

Президент Казахстана примет участие во встрече с руководителями ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Кроме того, Токаев посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

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Версия на английском языке Tokayev arrives at Quirinal Palace in Rome for negotiations with president of Italy
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti İtaliyada səfərdədir

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