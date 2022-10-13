Токаев предложил создать "зеленый" коридор между странами СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать "зеленый" коридор для поставок стандартизированных продуктов между странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать "зеленый" коридор для поставок стандартизированных продуктов между странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, свою инициативу глава Казахстана озвучил в ходе VI саммита СВМДА, который проходит в Астане.

Он заявил, что на пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности.

"Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые" коридоры между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров", - заявил казахстанский лидер.

Токаев отметил, что перспективным направлением для СВМДА является налаживание сотрудничества с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.

"Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - добавил он.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Сейчас форум насчитывает 28 участниц, охватывающих около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.