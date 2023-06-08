О нас

Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы

Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
В регионе
8 июня 2023 г. 10:30
Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом он заявил на Международном форуме Астана.

"Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий", - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - утверждает президент.

По его словам, Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
8 июня 2023 г. 10:58
ISW: ВС РФ потеряли много позиций из-за подрыва Каховской ГЭС
ISW: ВС РФ потеряли много позиций из-за подрыва Каховской ГЭС
8 июня 2023 г. 10:45
Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется
Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется
8 июня 2023 г. 10:36
В России заморозили активы Euroclear и Clearstream на €2,6 млрд
В России заморозили активы Euroclear и Clearstream на €2,6 млрд
8 июня 2023 г. 04:48
Эрдоган поздравил новоизбранного председателя парламента Турции
Эрдоган поздравил новоизбранного председателя парламента Турции
7 июня 2023 г. 22:51
Глава МИД Армении поздравил турецкого коллегу с назначением
Глава МИД Армении поздравил турецкого коллегу с назначением
7 июня 2023 г. 22:38
Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО
Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО
7 июня 2023 г. 22:25
Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел соглашение о гарантиях ДНЯО с Ираном
Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел соглашение о гарантиях ДНЯО с Ираном
7 июня 2023 г. 20:14
Спикером парламента Турции избрали Нумана Куртулмуша
Спикером парламента Турции избрали Нумана Куртулмуша
7 июня 2023 г. 20:12
Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей
Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей
7 июня 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi