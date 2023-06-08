Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом он заявил на Международном форуме Астана.

"Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий", - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - утверждает президент.

По его словам, Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами.