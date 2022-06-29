Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в среду создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в среду создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции, - сказал он, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде. - Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал он.