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Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб

Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в среду создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.
В регионе
29 июня 2022 г. 16:34
Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в среду создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции, - сказал он, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде. - Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал он.

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Версия на английском языке Tokayev proposes to create Caspian food hub

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