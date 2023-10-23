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Токаев предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

Токаев предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи При поддержке ВОЗ может быть создана коалиция стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
В регионе
23 октября 2023 г. 10:11
Токаев предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

При поддержке ВОЗ может быть создана коалиция стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, с такой инициативой выступил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи.

По его словам, коалиция позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, а также вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Токаев отметил, что система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности.

Он коснулся реализуемых мер по развитию системы здравоохранения в стране.

"Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения", - отметил президент.

Кроме того, активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи.

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Версия на английском языке Kazakhstan's Tokayev suggests creating coalition of countries on primary health care

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