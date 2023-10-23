Токаев предложил создать коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

При поддержке ВОЗ может быть создана коалиция стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

При поддержке ВОЗ может быть создана коалиция стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, с такой инициативой выступил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи.

По его словам, коалиция позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, а также вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Токаев отметил, что система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности.

Он коснулся реализуемых мер по развитию системы здравоохранения в стране.

"Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения", - отметил президент.

Кроме того, активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи.