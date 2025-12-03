Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости снять ограничение на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом президент Казахстана заявил на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов и поддержке отечественной авиационной логистики.

Токаев подчеркнул необходимость поддержки первой Национальной грузовой авиакомпании, которая вскоре будет создана в стране, а также разработки пакета мер на 3-5 лет для стимулирования отечественных грузовых перевозчиков и развития мультимодальной логистики.

"Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, UPS - 30 лет, британской One Air - 33 года. Таких примеров немало", - отметил президент.