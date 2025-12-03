Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 14:37
    Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости снять ограничение на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом президент Казахстана заявил на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов и поддержке отечественной авиационной логистики.

    Токаев подчеркнул необходимость поддержки первой Национальной грузовой авиакомпании, которая вскоре будет создана в стране, а также разработки пакета мер на 3-5 лет для стимулирования отечественных грузовых перевозчиков и развития мультимодальной логистики.

    "Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, UPS - 30 лет, британской One Air - 33 года. Таких примеров немало", - отметил президент.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев грузовой авиатранспорт ограничения
    Elvis

    Последние новости

    14:52

    Стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году

    Формула 1
    14:50

    Рютте: Поддержка Украины должна продолжаться и в процессе переговоров

    Другие страны
    14:50
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

    Финансы
    14:48

    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Другие страны
    14:37

    Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

    В регионе
    14:34

    В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

    Милли Меджлис
    14:33

    Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    14:24

    Турция заявила о продолжении закупок российского газа

    Энергетика
    14:21

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан увеличился на 9%

    Туризм
    Лента новостей