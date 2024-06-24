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Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане

Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане и предложил Москве содействие в оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств.
В регионе
24 июня 2024 г. 06:53
Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане и предложил Москве содействие в оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы казахстанского лидера.

"Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций", — говорится в заявлении.

Напомним, что 23 июня неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. В результате происшествия есть убитые гражданские и сотрудники полиции. Несколько боевиков ликвидированы. В регионе введен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

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