Токаев предложил провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующую неформальную встречу глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующую неформальную встречу глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Казахстане.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом президент Казахстана заявил на встрече со спикерами парламентов стран-участниц ТюркПА.

"Недавняя неформальная встреча глав государств (ОТГ - ред.) в Венгрии была продуктивной. Казахстан неизменно заинтересован в продолжении этой позитивной тенденции. В этой связи я предложил провести следующий саммит в Туркестане [Казахстан]", – отметил президент.

Токаев заявил, что Казахстан поддерживает инициативы Парламентской ассамблеи и готов внести свою лепту в тюркскую интеграцию.

"Казахстан является одним из основателей Организации тюркских государств. Мы считаем, что эта структура оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран. По нашему мнению, ее потенциал должен быть использован во имя достижения общих целей наших народов", - напомнил Токаев.

По его мнению, Казахстан высоко оценивает результаты саммитов Организации тюркских государств и уделяет большое внимание качественной реализации достигнутых договоренностей.

В прошлом году Казахстан председательствовал в ОТГ. Под девизом "TURKTIME" были реализованы ряд важных проектов, организовано около 100 мероприятий, которые придали импульс углублению тюркской интеграции. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые ознакомили мир с цивилизацией Великой степи.

"Историческим событием можно назвать утверждение единого варианта тюркского алфавита", - добавил президент.