Токаев предложил построить региональную оптоволоконную линию связи

Казахстан предлагает построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.
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"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере информационных технологий. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал он.
По его словам, это позволит создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве.