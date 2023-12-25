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Токаев предложил построить региональную оптоволоконную линию связи

Токаев предложил построить региональную оптоволоконную линию связи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.
В регионе
25 декабря 2023 г. 21:42
Токаев предложил построить региональную оптоволоконную линию связи

Казахстан предлагает построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере информационных технологий. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал он.

По его словам, это позволит создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве.

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