Токаев предложил германским компаниям создать консорциум для совместных сырьевых проектов

Казахстан предложил Германии создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов.
Как передает Report со ссылкой на сообщение Акорда, об этом заявил находящийся с визитом в Германии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на круглом столе деловых кругов двух стран.
По его словам, проведенные Всемирным банком оценки показали, что в Казахстане есть свыше 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. С целью реализации проектов в этой сфере в ходе встречи с канцлером Олафом Шольцем предложено создать консорциум.
"Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому Консорциуму, - отметил Токаев.
Он также сказал, что другим перспективным направлением является сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. У Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем "зеленого" водорода.
"В настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на 50 млрд долларов по производству зеленого водорода. Это один из крупнейших проектов такого рода в мире. В дальнейшем производство "зеленого" водорода может открыть путь для выпуска "зеленых" стали, алюминия и других металлов", - заявил президент Казахстана.