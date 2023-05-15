Токаев поздравил Эрдогана с лидерством в первом туре президентских выборов в Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с лидерством в первом туре состоявшихся в республике 14 мая президентских выборов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с лидерством в первом туре состоявшихся в республике 14 мая президентских выборов.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В ходе телефонного разговора глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции. Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя странами.