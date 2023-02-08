Токаев поручил выделить $1 млн на оказание экстренной помощи Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Об этом Report передает со ссылкой на "Казинформ".

Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, что разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.