Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совбеза ускорить работу по созданию сил специальных операций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совбеза ускорить работу по созданию сил специальных операций.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, данное поручение он дал по итогам совещания с руководителями Генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также Администрации президента и Аппарата Совбеза.

Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

Токаев также поручил всесторонне расследовать трагические события в стране, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях.