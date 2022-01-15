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Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций

Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совбеза ускорить работу по созданию сил специальных операций.
В регионе
15 января 2022 г. 11:53
Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совбеза ускорить работу по созданию сил специальных операций.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, данное поручение он дал по итогам совещания с руководителями Генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также Администрации президента и Аппарата Совбеза.

Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

Токаев также поручил всесторонне расследовать трагические события в стране, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях.

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Версия на английском языке Tokayev instructs to speed up creation of special operations forces

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