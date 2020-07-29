В Казахстане продлили карантинные меры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении.