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В Казахстане продлили карантинные меры

В Казахстане продлили карантинные меры Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры
В регионе
29 июля 2020 г. 10:45
В Казахстане продлили карантинные меры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda karantin tədbirləri uzadılacaq

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