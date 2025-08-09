О нас

Токаев: Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Баку и Ереваном - исторически важное достижение

Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией - исторически важное достижение.
В регионе
9 августа 2025 г. 08:24
Токаев: Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Баку и Ереваном - исторически важное достижение

Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией - исторически важное достижение.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, слова которого в телеграм-канале приводит его пресс-секретарь Русланй Желдибай.

Отмечается, что документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира.

Президент Казахстана подчеркнул, что подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.

"Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив город Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора", - отметил Р. Желдибай.

Версия на английском языке Tokayev: Peace agreement between Baku and Yerevan signed in Washington is a historic achievement
Версия на азербайджанском языке Tokayev: Bakı ilə İrəvan arasında imzalanmış sülh razılaşması tarixi əhəmiyyətli nailiyyətdir

