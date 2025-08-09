Токаев: Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Баку и Ереваном - исторически важное достижение

Подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией - исторически важное достижение.
Отмечается, что документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира.
Президент Казахстана подчеркнул, что подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.
"Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив город Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора", - отметил Р. Желдибай.