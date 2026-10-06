Токаев: Подписание соглашения с Оманом по месторождению Дунга - символ прогресса

Казахстан и Оман подписали соглашение, касающегося казахстанского нефтяного месторождения "Дунга".

Как передает Report со ссылкой на 24 KZ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тариком аль-Саидом в узком составе.

По словам Токаева, это является свидетельством "взаимной заинтересованности и готовности двигаться вперед, а также символом совместного прогресса".

"Сегодня многие наши граждане посещают вашу прекрасную страну. Вместе с тем немало казахстанцев еще не побывали в Маскате и других городах Омана. Разумеется, с запуском дополнительных прямых коммерческих авиарейсов между нашими странами наши граждане станут гораздо активнее посещать вашу страну", - отметил Токаев.

В свою очередь, султан Омана отметил, что сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Султан Омана пригласил Токаева посетить Маскат.

Отметим, что документ подписали министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и гендиректор компании-оператора Dunga Operating GmbH Нуржан Абдирахманов при участии представителей полномочного органа ТОО "PSA" и АО "НК "КазМунайГаз". В дальнейшем соглашение будет направлено на подписание иностранным партнерам консорциума - Oman Oil Company Limited и PTTEP Corporation.

По данным Казинформ, урегулирование спора по данному вопросу позволяет перейти к практической реализации нового Плана разработки месторождения на 2026–2039 годы. Документ предусматривает добычу 67,4 млн баррелей нефти и привлечение масштабных капитальных и операционных инвестиций.