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Токаев утвердил увеличение объема телепрограмм на казахском языке до 60%

Токаев утвердил увеличение объема телепрограмм на казахском языке до 60% Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о средствах массовой информации, который предусматривает увеличение объема теле- и радиопрограмм на казахском языке с нынешних 50 до 60 процентов к 2027 году.
В регионе
20 июня 2024 г. 03:41
Токаев утвердил увеличение объема телепрограмм на казахском языке до 60%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о средствах массовой информации, который предусматривает увеличение объема теле- и радиопрограмм на казахском языке с нынешних 50 до 60 процентов к 2027 году.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Согласно документу, аналогично в еженедельном объеме будет увеличен объем "отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм)" с 2025 года до 55%, с 2027 года – 60%.

Закон также предусматривает снижение с 20 % до 10% объема ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на казахстанских теле-, радиоканалах, введение нового, более широкого понятия "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Кроме того, документом сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволит журналистам "получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня".

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Версия на азербайджанском языке Tokayev qazax dilində televiziya proqramlarının həcminin 60 %-ə çatdırılmasını təsdiqləyib

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