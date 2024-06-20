Токаев утвердил увеличение объема телепрограмм на казахском языке до 60%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о средствах массовой информации, который предусматривает увеличение объема теле- и радиопрограмм на казахском языке с нынешних 50 до 60 процентов к 2027 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о средствах массовой информации, который предусматривает увеличение объема теле- и радиопрограмм на казахском языке с нынешних 50 до 60 процентов к 2027 году.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Согласно документу, аналогично в еженедельном объеме будет увеличен объем "отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм)" с 2025 года до 55%, с 2027 года – 60%.

Закон также предусматривает снижение с 20 % до 10% объема ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на казахстанских теле-, радиоканалах, введение нового, более широкого понятия "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Кроме того, документом сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволит журналистам "получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня".