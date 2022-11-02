Токаев подписал закон "Об амнистии"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии".

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно закону, на свободу выйдут 1,5 тыс. участников январских событий.

Под амнистию подпадают военные и работники правоохранительных органов, которые совершили уголовные правонарушения при подавлении беспорядков. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления сократят сроки: за тяжкие - на 3/4 от назначенного судом срока, а за особо тяжкие - наполовину.

Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки.

Отметим, что в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент страны заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.