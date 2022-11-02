О нас

Токаев подписал закон "Об амнистии"

Токаев подписал закон "Об амнистии" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии".
В регионе
2 ноября 2022 г. 15:19
Токаев подписал закон Об амнистии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии".

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно закону, на свободу выйдут 1,5 тыс. участников январских событий.

Под амнистию подпадают военные и работники правоохранительных органов, которые совершили уголовные правонарушения при подавлении беспорядков. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления сократят сроки: за тяжкие - на 3/4 от назначенного судом срока, а за особо тяжкие - наполовину.

Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки.

Отметим, что в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент страны заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 1500 participants of January riots in Kazakhstan pardoned
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda yanvar hadisələrinin 1500 iştirakçısı əfv olunub

Другие новости из категории

Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PKK/YPG
Минобороны Турции: На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PKK/YPG
2 ноября 2022 г. 12:41
Пашинян: С Турцией удалось преодолеть коммуникационные трудности
Пашинян: С Турцией удалось преодолеть коммуникационные трудности
2 ноября 2022 г. 12:06
Секретарь Совбеза Армении отправится в Москву
Секретарь Совбеза Армении отправится в Москву
2 ноября 2022 г. 09:56
Хулуси Акар: Суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины
Хулуси Акар: Суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины
2 ноября 2022 г. 01:24
В Турции загорелась текстильная фабрика
В Турции загорелась текстильная фабрика
1 ноября 2022 г. 23:47
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку
Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку
1 ноября 2022 г. 21:44
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке
1 ноября 2022 г. 19:39
Эрдоган обсудил с Путиным зерновую сделку
Эрдоган обсудил с Путиным "зерновую сделку"
1 ноября 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi