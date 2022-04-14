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Токаев подписал указ о дебюрократизации работы государственного аппарата

Токаев подписал указ о дебюрократизации работы государственного аппарата Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", направленный на ускорение принятия решений властями страны.
В регионе
14 апреля 2022 г. 08:22
Токаев подписал указ о дебюрократизации работы государственного аппарата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", направленный на ускорение принятия решений властями страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации. Указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности", - говорится в сообщении.

Так, например, для ускорения реализации возложенных задач госорганы наделяются правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

"На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Наряду с этим предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов; делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена; обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и другое", - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системная перестройка всех сфер государственного управления.

"Основным бенефициаром этой работы станут граждане. Кроме того, меры, заложенные в указе, позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства", - говорится в сообщении.

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