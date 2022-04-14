Токаев подписал указ о дебюрократизации работы государственного аппарата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", направленный на ускорение принятия решений властями страны.
"Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации. Указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности", - говорится в сообщении.
Так, например, для ускорения реализации возложенных задач госорганы наделяются правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.
"На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Наряду с этим предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов; делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена; обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и другое", - пояснили в пресс-службе.
Там также отметили, что важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системная перестройка всех сфер государственного управления.
"Основным бенефициаром этой работы станут граждане. Кроме того, меры, заложенные в указе, позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства", - говорится в сообщении.