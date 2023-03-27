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Токаев подписал распоряжение о созыве сессии Ассамблеи народа Казахстана

Токаев подписал распоряжение о созыве сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве 26-27 апреля сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
В регионе
27 марта 2023 г. 09:28
Токаев подписал распоряжение о созыве сессии Ассамблеи народа Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве 26-27 апреля сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие". XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия", - говорится в сообщении.

Главными задачами АНК являются реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. В Казахстане в настоящее время проживают более 125 наций и народностей.

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