Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

В Казахстане устанавливается семилетний срок президентства, при этом избираться глава государства может только один раз.

В Казахстане устанавливается семилетний срок президентства, при этом избираться глава государства может только один раз.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию".

Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

1 сентября Токаев в своем послании народу Казахстана предложил провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых сам тоже намерен участвовать. Он также предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. Эту инициативу Токаев обещал внести в парламент после осенних президентских выборов.