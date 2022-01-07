Токаев: По всему Казахстану восстанавливается конституционная законность

Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, по всему Казахстану восстанавливается конституционная законность.

Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, по всему Казахстану восстанавливается конституционная законность.

Как передает Report, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.

По словам президента, вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты.

"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - отметил Токаев.

По его словам, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно будет снят режим чрезвычайного положения.