Токаев: По всему Казахстану восстанавливается конституционная законность

Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, по всему Казахстану восстанавливается конституционная законность.
Как передает Report, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.
По словам президента, вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты.
"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - отметил Токаев.
По его словам, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно будет снят режим чрезвычайного положения.