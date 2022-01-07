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Токаев: По всему Казахстану восстанавливается конституционная законность

Токаев: По всему Казахстану восстанавливается конституционная законность Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, по всему Казахстану восстанавливается конституционная законность.
В регионе
7 января 2022 г. 13:03
Токаев: По всему Казахстану восстанавливается конституционная законность
Касым-Жомарт Токаев

Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, по всему Казахстану восстанавливается конституционная законность.

Как передает Report, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.

По словам президента, вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты.

"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - отметил Токаев.

По его словам, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно будет снят режим чрезвычайного положения.

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