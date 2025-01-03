Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев заявил, что передача бортовых самописцев потерпевшего крушения в Аутау самолета, для расшифровки в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что передача бортовых самописцев потерпевшего крушения в Актау самолета, для расшифровки в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования.

Как передает казахстанское бюро Report , об этом он сообщил в интервью газете "Ана тілі".

"Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - сказал казахстанский лидер.

Токаев отметил, что в сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно.

В конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.

"В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах", - подчеркнул президент Казахстана.

Он добавил, что о солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь.

Для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК.