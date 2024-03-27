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Токаев отправится в Китай с рабочим визитом

Токаев отправится в Китай с рабочим визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-29 марта с рабочим визитом посетит Китай.
В регионе
27 марта 2024 г. 09:48
Токаев отправится в Китай с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-29 марта с рабочим визитом посетит Китай.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Акорде.

В программе визита - участие в сессии Боаоского азиатского форума.

"Программа визита предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - отмечается в сообщении.

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума-2024 стартовало 26 марта и продолжится по 29 марта в провинции Хайнань на юге Китая. В этом году мероприятие привлекло примерно 2 тыс. представителей из более чем 60 стран и регионов мира. Главной темой заседания заявлена "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

В повестке дня такие вопросы, как мировая экономика, научно-технологические инновации, социальное развитие, международное сотрудничество и совместное реагирование на вызовы.

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Версия на английском языке Tokayev to travel to China on working visit
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Çinə səfər edəcək

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