Токаев отменил международный форум Астана из-за масштабных паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за "беспрецедентного наводнения" в стране.
Как передает Report, об этом президент Казахстана написал на своей официальной странице в социальной сети "Х".
"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - написал Токаев.
Он сообщил, что форум возобновит работу в 2025 году. "Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению", - отметил Токаев.
Международный форум Астана должен был пройти под председательством президента Казахстана в столице республики 13-14 июня.