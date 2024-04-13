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Токаев отменил международный форум Астана из-за масштабных паводков

Токаев отменил международный форум Астана из-за масштабных паводков Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за "беспрецедентного наводнения" в стране.
В регионе
13 апреля 2024 г. 14:52
Токаев отменил международный форум Астана из-за масштабных паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за "беспрецедентного наводнения" в стране.

Как передает Report, об этом президент Казахстана написал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - написал Токаев.

Он сообщил, что форум возобновит работу в 2025 году. "Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению", - отметил Токаев.

Международный форум Астана должен был пройти под председательством президента Казахстана в столице республики 13-14 июня.

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Версия на азербайджанском языке Astana-2024 beynəlxalq forumu daşqınlar səbəbindən ləğv edilib

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