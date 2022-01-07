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Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам.
В регионе
7 января 2022 г. 12:38
Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи", - заявил Токаев.

"Мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма", добавил он.

Президент Казахстана назвал глупостью предложение из-за рубежа провести переговоры с террористами.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших в ходе протестов.

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Версия на английском языке Kazakh president orders firing at militants without warning
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti silahlılara xəbərdarlıq edilmədən atəş açılmasına dair əmr verib

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