Токаев освободил от должности главу МЧС на фоне масштабного природного пожара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина на фоне масштабного природного пожара на востоке страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина на фоне масштабного природного пожара на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Крупный лесной пожар обрушился на Абайскую область, площадь которого увеличилась вдвое, составив 60 тыс. гектаров.

Токаев дал поручение правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для борьбы со стихией, чтобы не допустить разрастания масштабов бедствия и обеспечить безопасности граждан и их имущества.

Ранее найдены тела трех погибших работников лесничества при пожаре в Абайской области. Их личности не установлены. Жертвы крупного лесного пожара были обнаружены с вертолета. Однако подойти к ним невозможно из-за сильного пламени. Ведутся поиски еще 11 сотрудников.

Отметим, что накануне пресс-служба Токаева сообщила, что в связи с бушующим пожаром на востоке страны запланированный на 11-13 июня официальный визит казахстанского лидера во Вьетнам отложен на более поздний срок.