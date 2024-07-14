О нас

Токаев осудил нападение на Трампа

Токаев осудил нападение на Трампа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему выздоровления после полученных ранений.
В регионе
14 июля 2024 г. 08:07
Токаев осудил нападение на Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему выздоровления после полученных ранений.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tokayev Trampa edilən sui-qəsd cəhdini pisləyib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi