Токаев осудил нападение на Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему выздоровления после полученных ранений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил нападение на бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему выздоровления после полученных ранений.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".