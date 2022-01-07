Токаев объяснил ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в англоязычных сообщениях пояснил, что происходит в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в англоязычных сообщениях пояснил, что происходит в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Токаев написал в социальной сети Twitter.

"Второго января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на просьбы протестующих в Западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный углеводородный газ. К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час", - говорится в сообщении.

Токаев пояснил, что несмотря на все усилия, протесты привели к дальнейшей эскалации насилия, спровоцировав массовые беспорядки. Президент подчеркнул, что страна столкнулась "с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны". Он подчеркнул, что не будет вести "никаких переговоров с террористами".

"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", - подчеркнул Токаев.