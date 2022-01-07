О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токаев объяснил ситуацию в Казахстане

Токаев объяснил ситуацию в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в англоязычных сообщениях пояснил, что происходит в стране.
В регионе
7 января 2022 г. 23:57
Токаев объяснил ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в англоязычных сообщениях пояснил, что происходит в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Токаев написал в социальной сети Twitter.

"Второго января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на просьбы протестующих в Западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный углеводородный газ. К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час", - говорится в сообщении.

Токаев пояснил, что несмотря на все усилия, протесты привели к дальнейшей эскалации насилия, спровоцировав массовые беспорядки. Президент подчеркнул, что страна столкнулась "с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны". Он подчеркнул, что не будет вести "никаких переговоров с террористами".

"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", - подчеркнул Токаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: "İğtişaşçılarla heç bir danışıq aparılmayacaq"

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi